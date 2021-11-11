Трех сотрудников шахты имени Тихова будут судить за гибель горняков в январе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области дошло до суда дело трех сотрудников ООО "Шахта имени С.Д,Тихова", которым вменяют нарушения требований промышленной безопасности, повлекшие гибель трех человек (ч.3 ст.217 УК ), сообщила прокуратура региона. Дело возбудили по факту гибели трех шахтеров в результате выброса метана и обрушения 22 января 2021 года.

По делу проходят помощник начальника горнопроходческого участка, помощник начальника участка аэрологической безопасности и начальник смены производственной службы, которые выдали, согласовали наряд на проведение работ, не запретили выполнять работы и не предотвратили аварию.

В СК напомнили, что 22 января они, "зная, что пласт опасен по выбросам угля и газа, без проведения необходимых мероприятий допустили рабочих к выемке горной массы в этом забое". Когда в штреке работали 44 человека, произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. Трех человек заблокировало, и они погибли. Еще один рабочий получил травмы.

Техническая экспертиза установила нарушения, допущенные во время проведения работ в забое, добавили в СК.

"Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали", - говорится в пресс-релизе. Их дело рассмотрит Ленинск-Кузнецкий районный суд.

Шахта имени Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Промышленно-металлургического холдинга", ее ввели в эксплуатацию в июне 2017 года, там добывают уголь коксующихся марок Ж и 2Ж.

За 3,5 года на предприятии произошел ряд аварий, в том числе в феврале 2019 года - выброс метана, в результате чего под завалом оказались четыре человека, один из них погиб.

Производственная мощность предприятия по данным на начало 2021 года - 1,8 млн тонн угля. По данным пресс-службы ПМХ, в 2020 году на шахте было добыто 1,1 млн тонн угля.