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Портал Госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Портал Госуслуг в среду подвергся рекордной по мощности кибератаке, сообщили в пресс-службе Минцифры.

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"10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на Госуслуги, свыше 680 гигабит в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг пользователи сообщили о сбое на портале.

"Работоспособность портала Госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут, - сообщили в пресс-службе Минцифры. Там добавили, что сейчас технические специалисты разбираются с причинами.

Минцифры РФ

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