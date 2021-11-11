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Портал Госуслуг подвергается беспрецедентной кибератаке второй день подряд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Портал Госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой второй день подряд, ее отдельным объектом стал чат-бот робот Макс, сообщили в Минцифры.

"Госуслуги второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций", - говорится в сообщении.

"Служба информационной безопасности Госуслуг переведена на усиленный режим работы", - отметили в ведомстве.

Ранее в четверг в Минцифры сообщили, что первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована накануне, 10 ноября. 11 ноября, в течение 20 минут некоторые пользователи испытывали сложности при входе на портал.

После сбоев, по данным СМИ, некоторые пользователи Госуслуг столкнулись со странными ответами от чат-бота робота Макса, который на вопросы о получении QR-кода отвечал фейками о коронавирусе, используя риторику антипрививочников.

Минцифры Госуслуги

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