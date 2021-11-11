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Госдума снова не успела расширить "закон Димы Яковлева"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума 11 ноября снова не стала рассматривать правительственный законопроект № 1185348-7, который распространяет санкции так называемого "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев, посягающих на права россиян.

Первое чтение документа снова переносится в связи с тем, что палата не успела дойти до этого вопроса повестки. Законопроект ранее был в повестке заседания на минувший вторник, 9 ноября, и депутаты также не успели его рассмотреть.

Правительство внесло этот документ в Думу в июне. В нем говорится о расширении таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановка работы компаний, подконтрольных попавшим под санкцию иностранцев.

Положений "закона Димы Яковлева", касающихся иностранного усыновления, новые поправки не касаются.

Так называемый "закон Димы Яковлева" ("О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ") был принят в 2012 году в ответ на введение в США акта Магнитского. Российский закон запретил отдавать российских детей на усыновление в США.

Госдума Правительство США Сергей Магнитский Дима Яковлев

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