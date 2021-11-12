В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совместную операцию по задержанию троих участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" провели в Татарстане сотрудники регионального МВД и УФСБ, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
"Ячейка запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" действовала в Татарстане с 2019 года. Преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации", - сказал собеседник агентства.
Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах.
Официальной информацией о задержании агентство пока не располагает.