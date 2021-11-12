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В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации

В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации
Архивное фото
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совместную операцию по задержанию троих участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" провели в Татарстане сотрудники регионального МВД и УФСБ, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Ячейка запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" действовала в Татарстане с 2019 года. Преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации", - сказал собеседник агентства.

Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах.

Официальной информацией о задержании агентство пока не располагает.

Татарстан МВД ФСБ

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