В Татарстане ликвидировали ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации

Архивное фото Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совместную операцию по задержанию троих участников запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" провели в Татарстане сотрудники регионального МВД и УФСБ, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Ячейка запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар" действовала в Татарстане с 2019 года. Преподаватель одного из вузов Казани распространял среди студентов мусульман идеологию организации", - сказал собеседник агентства.

Собрания ячейки проходили на конспиративных квартирах.

Официальной информацией о задержании агентство пока не располагает.