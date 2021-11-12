В ОНК рассказали о трех выговорах Сафронову, в том числе из-за хранения лезвия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В общественной наблюдательной комиссии рассказали о дисциплинарных взысканиях обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которым он подвергся за время ареста.

"У него уже было два выговора - за хранение запрещенных предметов - лезвия от бритвы, и за предыдущую попытку приклеить антенну к стене", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Он уточнил, что третье взыскание также касалось попытки повесить антенну на стену камеры. После него журналист и был помещен в карцер на трое суток.

"При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный, в соответствии с законом, может быть водворен в карцер. Поэтому Сафронов может вновь там оказаться за любое новое нарушение", - отметил Мельников.

Он добавил, что в разговоре с членами ОНК Сафронов рассказал, что лезвие осталось в камере от предыдущего сидельца, и он не имеет к нему отношения. Журналист сообщил, что он и его сосед после возвращения из карцера все-таки сумели наладить работу комнатной телевизионной антенны "в рамках правил".