Петербуржцы установили рекорд суточной вакцинации

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Более 34 тысяч человек привились от коронавируса в четверг, что стало рекордом за все время вакцинации в Петербурге, сообщается в телеграм-канале городского комитета по здравоохранению.

"За вчерашний день в городе вакцинировано первым компонентом 22 630 человек. Всего выполнено 34 335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации населения", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что последний раз рекорд был зафиксирован 23 июля. Тогда привились 32 999 человек.

По оценкам ведомства, к вечеру пятницы общее число вакцинированных в Петербурге должно было преодолеть отметку в 2 млн человек.

На утро пятницы число полностью привитых достигло 1 983 695 человек, что составляет 37% населения.

Рост темпов вакцинации в Петербурге наблюдается с начала этой недели. В среду было сделано 29 тыс. инъекций. Во вторник привились 28,4 тыс. человек, в понедельник - 26,7 тыс. человек.

Сейчас в городе работает 177 точек вакцинации (в государственных поликлиниках и больницах, в частных медицинских учреждениях и мобильных пунктах).