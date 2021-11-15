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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 15 ноября

QR-коды для переболевших бессимптомно, ставки по ипотеке и розыск Верзилова

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды, пообещали в Госдуме. Нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о QR-кодах уже в декабре. В Кремле введение кодов назвали назревшей необходимостью. Между тем за сутки в РФ выявлено еще 38 420 случаев коронавируса. Умерли за этот период в стране 1 211 человек.

- Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ. Банк также запустил предложение по ипотечным кредитам на залоговые квартиры. Ставки по ипотеке также решил повысить и ВТБ.

- МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова ("Медиазона" и Верзилов признаны в России СМИ-иноагентами). В соответствующей карточке базы ведомства говорится, что его разыскивают "по статье УК", статья при этом не названа.

- Беженцы на белорусской границе "снялись" с лагеря и двинулись к Польше. Мигранты поставили палатки и развели костры прямо у пункта пропуска. Часть нелегалов перебралась через белорусское ограждение и вплотную подошла к польской территории. У КПП собралось не менее 3,5 тыс. мигрантов.

- Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк в 2022 г. Минимальная розничная цена водки составит 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей. В Кремле эти меры объяснили экономической целесообразностью.

- Уголовные дела завели после издевательств над детьми в курганском детдоме. Подростки издевались над маленькими детьми, которых перевели в детдом из расформированного дома малютки. Ход проверки взял на контроль глава СКР.

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