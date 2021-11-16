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Володин призвал не политизировать QR-коды

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за взвешенную дискуссию "без политики" вокруг законопроектов о системе QR-кодов в России.

"Давайте на этом политику не делать. Понятно, что ситуация непростая, но как раз в этом и заключается ответственный подход: мы должны думать о людях, а не о политике. Мы должны свои политические интересы отложить на второй план", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

"Политика здесь не уместна", - добавил Володин.

Он напомнил, что накануне Совет Думы принял решение направить в рассылку оба правительственных законопроекта о QR-кодах несмотря на то, что не все вопросы в них относятся к совместному ведению РФ и субъектов Федерации.

Этот шаг был продиктован необходимостью более широкого обсуждения документов, отметил Володин.

"Несмотря на то, что законопроекты не все имеют отношения к совместному ведению, мы с вами направили (их) на месяц (в рассылку - ИФ) для того, чтобы с ними ознакомились наши граждане более полно, и мы получим обратную связь", - сказал спикер Думы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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