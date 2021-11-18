Поликлиники Татарстана начали выдавать медотводы с QR-кодом для проезда в транспорте

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Татарстанцы начали получать справки о наличии противопоказания к вакцинации против COVID-19 с QR-кодом для проезда в транспорте, сообщает пресс-служба Минздрава республики в четверг.

Такой документ имеющие медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции могут получить в поликлинике по месту жительства. Он содержит QR-код, который позволяет проверить подлинность и срок действия справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10).

Отмечается, что справка выдается исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства. Медицинский отвод выдается строго на основании инструкции по применению вакцины для профилактики коронавируса.

Противопоказанием к вакцинации является период беременности до 22 недель, а также обострение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, также должны переоформить документ на справку нового образца.

Модуль формирования QR-кода на медотвод разработан Минздравом Татарстана в рамках программного обеспечения ГИС ЭЗ РТ, которое доступно во всех государственных медицинских организациях республики. Система позволяет сформировать и распечатать справку с QR-кодом. При наведении камеры телефона на этот код откроется электронный ресурс Минздрава Татарстана, на котором можно узнать срок действия кода.

Справка может использоваться для передвижения на общественном транспорте в Татарстане и не заменяет собой сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании. По приказу Минздрава России сертификат о медотводе с QR-кодом будет доступен на портале госуслуг с 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что новые антикоронавирусные ограничения начнут действовать в республике с 22 ноября. Проезд без QR-кода будет запрещен пассажирам старше 18 лет. Ограничения будут касаться автобусов, перевозящих пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Такси это касаться не будет.