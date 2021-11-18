Депутата от КПРФ, заподозренного в педофилии, увезли на скорой из здания суда

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову, задержанному накануне по подозрению в растлении ребенка, в четверг в здание суда вызвали скорую помощь, он госпитализирован для медобследования, передает корреспондент "Интерфакса".

Во Фрунзенском районном суде в четверг планировали выбрать депутату меру пресечения.

Защита Самсонова уточняла, что собирается настаивать на том, чтобы ему выбрали меру, не связанную с задержанием. Однако перед заседанием депутату вызвали скорую помощь, а позже госпитализировали для дополнительного медобследования. Уже после него, как сообщил журналистам адвокат Алексей Клецкин, будет принято решение, состоится ли сегодняшнее заседание по мере пресечения.

"Либо привезут сюда (в суд - ИФ), либо определят на лечение. Сейчас все решает медицина", - сказал он.

Накануне Самсонову также вызвали скорую помощь из-за повышенного давления. Адвокат Наталья Красилова сообщила журналистам, что в четверг ей не удалось передать депутату лекарства, которые он должен принимать по назначению врача.

Как сообщалось, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он был задержан и объявил голодовку.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении Самсонова носит политический характер. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного cобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.