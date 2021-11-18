Дело экс-мэра Майкопа Гетманова направили на повторное рассмотрение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Адыгее решил направить дело бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова, получившего условный срок за покушение на мошенничество, на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Дело отправлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В марте 2021 года стало известно о задержании главы администрации Майкопа Андрея Гетманова и возбуждении в отношении него уголовного дела по части 3 статьи 163 УК РФ (получение должностным лицом материальных ценностей, денежных средств путем вымогательства).

По данным следствия, в мае 2018 года он потребовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, предназначенными для выращивания сельскохозяйственных культур. Предприниматель отказался из-за невыгодной для себя сделки, однако обвиняемый стал настаивать на выдвинутых им условиях, угрожая физической расправой в случае отказа. Предприниматель пошел на уступки и совершил обмен.

Позже Гетманов стал фигурантом дела о незаконном обороте боеприпасов и мошенничестве. По данным следствия, в июле 2017 года он пытался похитить право собственности и аренды на три земельных участка своего знакомого в Кужорском сельском поселении Майкопского района.

21 сентября 2021 года Майкопский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 222 (хранение боеприпасов) и по части 3 статьи 30, части 6 статьи 159 (покушение на мошенничество) УК РФ и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого он служил на космодроме "Байконур", а позже стал депутатом Государственного совета Адыгеи.