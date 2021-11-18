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Путин счел, что Запад поверхностно относится к призыву РФ не переходить "красные линии"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

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По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам"

"Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях", - отметил президент РФ.

По словам Путина, несмотря на то что отношения России с западными партнерами, включая США, "были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на Восток были абсолютно проигнорированы".

Теперь, по его словам, можно посмотреть, где находится военная инфраструктура блока. "Прямо недалеко у наших границ. А в Румынии и Польше просто развернуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки МК-41, ударные комплексы. Это вопрос нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение", - отметил президент РФ.

"Что касается Черного моря, то последнее - это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие", - добавил Путин.

10 ноября российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря.

Владимир Путин

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