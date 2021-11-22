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Фигуранту дела о беспорядках в Екатеринбурге в 2019 году назначили принудительное лечение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение по уголовному делу, связанному с протестами из-за строительства храма в сквере в центральной части города в 2019 году, его фигурант направлен на принудительное лечение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Суд постановил освободить фигуранта "от уголовной ответственности за совершенное в состоянии невменяемости деяние", сказал собеседник агентства.

По его данным, дело расследовалось по ч.2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы и участие в массовых беспорядках).

По информации СМИ, мужчина участвовал в протестах против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге весной 2019 года, впоследствии в отношении него было заведено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам и участие в них.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту.

В итоге власти Екатеринбурга решили провести опрос, чтобы выбрать оптимальное, по мнению горожан, место для будущего собора, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. Опрос состоялся 13 октября. Большинство голосов было отдано за площадку бывшего Приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую в итоге поддержала и епархия.

Екатеринбург

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