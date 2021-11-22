Песков заявил, что внесение COVID-вакцинации в календарь прививок не обсуждается

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Тема внесения вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается. Вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что накануне президент в ходе свободной беседы обсуждал с заместителем директора Центра имени Гамалеи Денисом Логуновым темы, связанные с вакцинацией от коронавируса и эффективностью прививок.