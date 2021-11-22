Депутат Рашкин заявил, что не прятал свое ружье

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого Генпрокуратура считает причастным к незаконной охоте, заявил, что не прятал свое охотничье ружье, из которого был убит лось.

"Карабина я не прятал. Не прятал. Перед тем, как поехать загрузить в машину лося, я его оставил в машине у охотничьего домика. Все. У меня вообще в голове не было прятать что-то. Не было", - сказал Рашкин на заседании комиссии Думы по контролю, которая рассматривала вопрос о частичном снятии с парламентария депутатской неприкосновенности.

Ранее в ходе заседания представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев изложил версию правоохранительных органов относительно ситуации с лосем. По его словам, Рашкин намеренно спрятал свой охотничий карабин, при этом выстрел в лося был произведен именно из этого оружия.

"Обнаружено еще одно место - место обнаружения тайника, в частности, в котором хранилось оружие - карабин, принадлежащий непосредственно Валерию Федоровичу", - сказал Бочкарев.

Как сообщалось, ранее в понедельник комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала снять неприкосновенность с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Инцидент с убийством лося произошел в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 18 ноября Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.

17 ноября стало известно, что в Госдуму направлено обращение Генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина.

Депутат настаивает, что стал жертвой стечения обстоятельств. Он заявлял о готовности давать показания и сотрудничать со следствием. Фракция КПРФ ранее заявила, что снимать неприкосновенность с Рашкина нет необходимости.