Рашкин хочет возместить ущерб живой лосихой

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что готов компенсировать ущерб от отстрела лося - либо заплатить сумму порядка 80 тыс. рублей, либо купить за свой счет лосиху того же возраста и выпустить на волю.

"Морально считаю себя виновным. 80 тыс. ущерб - я попросил счет, я перечислю, не задерживая. И второе решение - я нашел вариант: купить лосиху такого же возраста и выпустить ее там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью", - сказал Рашкин журналистам в понедельник перед заседанием комиссии Думы по контролю, которая рассматривает вопрос о частичном снятии неприкосновенности с парламентария.

Депутат также заявил, что не употреблял алкоголь перед инцидентом с лосем и был уверен, что все разрешительные документы на охоту имеются. Тем не менее, Рашкин согласился с тем, что ему следовало проверить наличие разрешения на отстрел.

"Воля депутатов: посмотрят - я расскажу правду, дело депутатов, как решат. Жду объективного рассмотрения", - сказал Рашкин.

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

17 ноября стало известно, что в Госдуму направлено обращение генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина.

Рашкин настаивает, что стал жертвой стечения обстоятельств. Депутат заявлял о готовности давать показания и сотрудничать со следствием. Фракция КПРФ ранее высказывала позицию, что снимать неприкосновенность с Рашкина нет необходимости.