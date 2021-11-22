Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рашкин хочет возместить ущерб живой лосихой

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что готов компенсировать ущерб от отстрела лося - либо заплатить сумму порядка 80 тыс. рублей, либо купить за свой счет лосиху того же возраста и выпустить на волю.

"Морально считаю себя виновным. 80 тыс. ущерб - я попросил счет, я перечислю, не задерживая. И второе решение - я нашел вариант: купить лосиху такого же возраста и выпустить ее там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью", - сказал Рашкин журналистам в понедельник перед заседанием комиссии Думы по контролю, которая рассматривает вопрос о частичном снятии неприкосновенности с парламентария.

Депутат также заявил, что не употреблял алкоголь перед инцидентом с лосем и был уверен, что все разрешительные документы на охоту имеются. Тем не менее, Рашкин согласился с тем, что ему следовало проверить наличие разрешения на отстрел.

В РоссииРашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенностиЧитать подробнее

"Воля депутатов: посмотрят - я расскажу правду, дело депутатов, как решат. Жду объективного рассмотрения", - сказал Рашкин.

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали несколько человек, которые, возможно, причастны к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

17 ноября стало известно, что в Госдуму направлено обращение генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина.

Рашкин настаивает, что стал жертвой стечения обстоятельств. Депутат заявлял о готовности давать показания и сотрудничать со следствием. Фракция КПРФ ранее высказывала позицию, что снимать неприкосновенность с Рашкина нет необходимости.

Валерий Рашкин КПРФ Госдума

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ будет добиваться запрета определенных действий для Рашкина

Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят тему Украины

Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят тему Украины

Кремль пока не стал оценивать законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Песков отказался комментировать версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

Источники назвали недоказанной версию о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой

Источники назвали недоказанной версию о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию

Ученые с задержанного в Дании "Академика Иоффе" возвращаются в Россию
Пандемия коронавируса

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение

Главе "Общины Виссариона" и его соратникам предъявили уточненное обвинение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });