Комиссия Госдумы рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Рашкина

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин (в центре) Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала снять неприкосновенность с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии большинством голосов.

Как пояснил на заседании зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина не означает окончательного лишения его мандата. Но, если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения его мандата, сказал Валеев.

Между тем, как сообщалось, в представлении генпрокурора - два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности.

В настоящее время факту произошедшего в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). По указанной статье за незаконную охоту с причинением крупного ущерба может, в частности, грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, превышающий 40 тысяч рублей.

Однако, согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб.

За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тысяч рублей.

17 ноября председатель Думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что обращение от генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина поступило в Госдуму. В свою очередь глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба сообщил журналистам, что Госдума, как ожидается, рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании 25 ноября в 14:00.

Сам Рашкин сообщил "Интерфаксу", что в представлении Генпрокурора запрашивается частичное снятие с него депутатской неприкосновенности. Он пояснил, что это даст возможность проводить обыски, допросы, очные ставки.

Кроме того, депутат записал видеообращение на YouTube, в котором отказался от ранее озвученной им версии о том, что лося он уже нашел убитым, и представил новое объяснение, признав, что лося убил, но был уверен, что охота была законной. Политик также неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием.