Что произошло за день: понедельник, 22 ноября

Обвал рынка акций РФ, первый день проверки QR-кодов в транспорте в Татарстане, минимальное число случаев COVID в России с конца октября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Падение рынка акций РФ стало рекордным с апреля 2020 года. Индексы РТС и МосБиржи откатились к уровням конца августа на фоне геополитической обстановки, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ситуации с долгами "Роснано". ЦБ РФ пояснил, что приостанавливал торги облигациями "Роснано" из-за обсуждения реструктуризации долга, в понедельник они возобновились.

- Молдавия пропустила платеж за российский газ. "Газпром" предупредил, что поставки могут прекратиться уже через двое суток.

- Комиссия Госдумы рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Валерия Рашкина. Как ожидается, вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 25 ноября. Генпрокуратура РФ намерена добиваться запрета определенных действий для Рашкина. Сам депутат выразил готовность возместить ущерб за убийство лося и подчеркнул, что не пытался спрятать оружие.

- Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина. Аи-95 стоит 51,77 руб. за литр, а дизельное топливо - уже 51,97 руб.

- Источники заявили, что версия о столкновении "Курска" с иностранной подлодкой не была доказана. Ее в понедельник озвучил адмирал Вячеслав Попов, командовавший Северным флотом в момент трагедии в Баренцевом море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил заявление без комментариев, но отметил, что следствие уже пришло к окончательному выводу.

- В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 октября. Коронавирус диагностировали у 35 681 человека, скончался за сутки 1 241 пациент.

- В Татарстане заработала система проверки QR-кодов в общественном транспорте. Еще до полудня кондукторы в Казани высадили 786 пассажиров. Не обошлось без инцидентов: в одном из автобусов мужчина ударил кондуктора и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. В Кремле выразили надежду на стабилизацию ситуации.

- В Думу внесен законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников.