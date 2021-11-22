Генпрокуратура РФ будет добиваться запрета определенных действий для Рашкина

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ намерена добиваться меры пресечения в виде запрета определенных действий для депутата Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

"Я бы просил обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, генпрокурор просит Государственную Думу дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата (Рашкина) меры пресечения с запретом определенных действий", - сказал представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, выступая в Госдуме.

По его словам, это связано, в частности с тем, что Рашкин "хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние".

Бочкарев подчеркнул, что действия Рашкин повлекли крупный ущерб. "Депутат Рашкин совершил незаконную добычу лося и нанес животному миру ущерб в размере не менее 80 тысяч рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.

По словам Бочкарева, Рашкин выследил лося с использованием специальных технических средств и около 23 часов выстрелил в животное, убил его, а затем разделал и погрузил части туши в машину. При этом, по версии прокуратуры, Рашкин также предпринял меры, чтобы спрятать свое оружие.

В ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали несколько человек. Среди них был депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Сам Рашкин сначала заявил, что животное было найдено мертвым, а тушу он вместе с друзьями решил сдать полиции. В минувший четверг депутат признался, что это он застрелил лося, отметив, что был уверен в наличии разрешения на охоту.

17 ноября стало известно, что в Госдуму направлено обращение генерального прокурора о снятии с Рашкина депутатской неприкосновенности.