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Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ

Google, YouTube, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в РФ
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Первые размещения социальной рекламы в интернете в соответствии с новым законом начнутся с февраля 2022 года на российских площадках "Яндекса", VK Group, Rambler Group, при этом зарубежных игроков - Google, YouTube, Facebook и TikTok также планируется привлечь к размещению в 2022 году, сообщил "Интерфаксу" Алексей Гореславский, избранный накануне гендиректором АНО "Институт развития интернета" (ИРИ).

"Мы уже запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку, и с февраля начнутся первые размещения на крупнейших площадках российских компаний: "Яндекс", VK Group, Rambler Group", - сказал Гореславский.

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По его словам, в текущем году ИРИ уже реализовал пилотные проекты по размещению соцрекламы на темы вакцинации, донорства и поддержки пожилых людей. Их результаты проанализируют с точки зрения эффективности и при необходимости скорректируют стратегию.

"Наша задача - не просто разместить социальную рекламу, а сделать так, чтобы её месседж дошёл до максимального количества пользователей", - сказал он.

"Также в следующем году мы планируем подключить иностранные площадки - Google, YouTube, Facebook, TikTok рамках действующего законодательства", - отметил Гореславский.

Весной Госдума приняла закон, устанавливающий квоту в 5% на размещение рекламы в интернете. Под его действие подпадают информационные ресурсы, размещающие рекламу для российской аудитории, число пользователей которых превышает 100 000 в день. Оператором социальной рекламы был определен ИРИ.

Google YouTube Facebook и TikTok

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