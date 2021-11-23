Система QR-кодов на Камчатке распространилась на межмуниципальный транспорт

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае с 23 ноября поездки на межмуниципальных автобусах и авиаперелеты по местным направлениям стали возможны при предъявлении QR-кодов о вакцинации, справок о перенесенной болезни или медотводов, начались проверки этих документов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Такие правила практически с начала пандемии предъявляются к пассажирам, единственное, что было отменено действие ПЦР-теста. Пассажир должен предъявить документы, подтверждающие вакцинацию, справку о медицинском отводе или о недавно перенесенном заболевании", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства края Владимира Каюмова.

Каюмов отметил, что пассажиры могут предъявить и справку о наличии антител, она действует 1 месяц.

"Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь были необходимые документы", - сказал глава краевого министерства.

Он отметил, что если пассажир не будет иметь необходимые документы, то ему предложат сдать билет, а деньги за него вернут.

QR-коды или подтверждающие документы требуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на междугородние автобусы, следующие из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

На Камчатке продлен масочный режим и введены новые антиковидные ограничения. Кафе и рестораны полуострова с октября не могут работать после 23 часов, невакцинированные граждане старше 65 лет должны быть переведены на дистанционный режим работы. Система QR-кодов ранее была введена для доступа в камчатские предприятия общепита, учреждения культуры и спорта, органы госвласти.