Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Основатель Group-IB Илья Сачков Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене, сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Сергей Афанасьев.

"Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о продлении Илье Сачкову срока содержания под стражей, наши жалобы - без удовлетворения", - сказал Афанасьев.

По его словам, защита просила апелляционный суд изменить Сачкову меру пресечения на домашний арест.

Лефортовский суд Москвы 23 ноября по ходатайству следствия продлил арест Сачкову до 28 февраля 2022 года. Он был арестован 29 сентября 2021 года по обвинению в государственной измене.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела не сообщалось. Защита Сачкова заявляла, что возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Bloomberg со ссылкой на источники отмечал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными.

Вину Сачков не признает. Через адвоката он заявил, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.