Более двух тысяч казанцев не пустили в транспорт в понедельник без QR-кода

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Кондукторы и проверяющие не пустили в общественный транспорт Казани в понедельник более двух тысяч человек из-за отсутствия у них QR-кодов, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.

"Это 0,55% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе", - говорится в сообщении. Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств.

Для 11 казанцев пришлось вызвать полицию - они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября жители республики не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

Также приостановлено действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о медотводе с QR-кодом. Действие карт возобновится после поступления сведений о получении QR-кода. Тем гражданам, которые уже пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие их льготной карты будет продлено после снятия ограничений.