Защита Уилана просит ОНК посетить его в колонии, так как он не выходит на связь 10 дней

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Адвокаты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана обратились в мордовскую Общественную наблюдательную комиссию (ОНК), так как он больше недели не связывался с защитой и семьей.

"Прошу вас организовать посещение членами ОНК республики Мордовия осуждённого Уилана Пола Николаса. (...) Необходимость посещения Уилана возникла в связи с отсутствием какой-либо информации о нем в течение почти 10 дней", - говорится в обращении адвоката американца Ольги Карловой к председателю республиканской ОНК.

В нем отмечается, что обычно Уилан звонил родным каждый день. "Ни мне, его защитнику, ни его родным ничего не известно о состоянии его здоровья. Прошу организовать посещение как можно оперативнее", - отметила адвокат.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

По данным Генпрокуратуры, следствие и суд установили, что Уилан, "являясь сотрудником разведслужбы Минобороны США, пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в высшем образовательном учреждении ФСБ РФ, но был задержан сотрудниками органов госбезопасности".

В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской колонии №17 строгого режима.