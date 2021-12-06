Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

YouTube назвал автоматическими 99% жалоб на нарушающий авторские права контент

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Почти все претензии и запросы на удаление контента в связи с нарушением авторских прав на YouTube исходили от сервисов по автоматическому поиску таких нарушений, говорится в сообщении команды видеохостинга в официальном блоге Google Россия.

YouTube впервые опубликовал отчет по работе своих сервисов, отвечающих за соблюдение авторского права (Copyright Transparency Report). Отчет содержит данные за I полугодие 2021 года. Отныне он будет публиковаться дважды в год.

"Подавляющее большинство претензий и запросов на удаление контента исходило от сервисов, созданных для автоматического выявления нарушений авторского права: инструмента поиска совпадений (Copyright Match Tool) и системы Content ID", - отмечается в сообщении команды YouTube

В сообщении уточняется, что более 722 млн заявлений за первые шесть месяцев текущего года было подано через систему Content ID, что составляет 99,08% всех действий, связанных с нарушением авторских прав на YouTube, а с помощью Copyright Match Tool было создано еще более 1,6 млн запросов. На специальную форму приходится только 0,59% или 5,06 млн запросов.

Согласно отчету, в первой половине 2021 года авторами было оспорено менее 1% всех заявок на удаление контента, созданных системой Content ID. Когда удаление все-таки оспаривается, удовлетворяется более половины апелляций пользователей.

"В тех редких случаях, когда возникают споры, данные из отчета показывают, что большинство - более 60% - решений принимается в пользу загрузившего видео пользователя", - сообщили в YouTube.

Защита авторского права на YouTube реализуется тремя основными инструментами. Первый - это форма отправки жалоб за нарушение авторских прав, которой обычно пользуются те, кто обладает ограниченными авторскими правами и редко отправляет запросы на удаление контента. Вторым инструментом является сервис поиска совпадений Copyright Match Tool, который оказывает поддержку более чем 2 млн каналов, столкнувшимся с заимствованием их контента. Третьим инструментом является широко известная система Content ID. В ней хранятся цифровые отпечатки - образцы контента, загруженные правообладателями. Таким образом, все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, Content-ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.

По данным YouTube, работа по защите авторских прав на видеохостинге положительно повлияла и на рост креативной экономики: за последние три года создатели контента и медиа-компании заработали более $30 млрд, музыкальная индустрия с марта 2020 года заработала более $4 млрд, из которых 30% приходится на пользовательский контент.

Google YouTube Россия

Новости по теме

Новости

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ

Пентагон не увидел риска в сближении самолета-разведчика США с гражданским бортом РФ
Пандемия коронавируса

Мэр Нью-Йорка ввел обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с Зеленским

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

РФ и Индия договорились о расширении пилотируемых программ и выпуске запчастей для вооружений

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность

Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });