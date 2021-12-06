YouTube назвал автоматическими 99% жалоб на нарушающий авторские права контент

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Почти все претензии и запросы на удаление контента в связи с нарушением авторских прав на YouTube исходили от сервисов по автоматическому поиску таких нарушений, говорится в сообщении команды видеохостинга в официальном блоге Google Россия.

YouTube впервые опубликовал отчет по работе своих сервисов, отвечающих за соблюдение авторского права (Copyright Transparency Report). Отчет содержит данные за I полугодие 2021 года. Отныне он будет публиковаться дважды в год.

"Подавляющее большинство претензий и запросов на удаление контента исходило от сервисов, созданных для автоматического выявления нарушений авторского права: инструмента поиска совпадений (Copyright Match Tool) и системы Content ID", - отмечается в сообщении команды YouTube

В сообщении уточняется, что более 722 млн заявлений за первые шесть месяцев текущего года было подано через систему Content ID, что составляет 99,08% всех действий, связанных с нарушением авторских прав на YouTube, а с помощью Copyright Match Tool было создано еще более 1,6 млн запросов. На специальную форму приходится только 0,59% или 5,06 млн запросов.

Согласно отчету, в первой половине 2021 года авторами было оспорено менее 1% всех заявок на удаление контента, созданных системой Content ID. Когда удаление все-таки оспаривается, удовлетворяется более половины апелляций пользователей.

"В тех редких случаях, когда возникают споры, данные из отчета показывают, что большинство - более 60% - решений принимается в пользу загрузившего видео пользователя", - сообщили в YouTube.

Защита авторского права на YouTube реализуется тремя основными инструментами. Первый - это форма отправки жалоб за нарушение авторских прав, которой обычно пользуются те, кто обладает ограниченными авторскими правами и редко отправляет запросы на удаление контента. Вторым инструментом является сервис поиска совпадений Copyright Match Tool, который оказывает поддержку более чем 2 млн каналов, столкнувшимся с заимствованием их контента. Третьим инструментом является широко известная система Content ID. В ней хранятся цифровые отпечатки - образцы контента, загруженные правообладателями. Таким образом, все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, Content-ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.

По данным YouTube, работа по защите авторских прав на видеохостинге положительно повлияла и на рост креативной экономики: за последние три года создатели контента и медиа-компании заработали более $30 млрд, музыкальная индустрия с марта 2020 года заработала более $4 млрд, из которых 30% приходится на пользовательский контент.