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Темп распространения COVID-19 на прошлой неделе рос только в Европе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Европа стала единственным регионом, в котором на прошлой неделе продолжила расти скорость распространения коронавируса, тогда как вызванная COVID-19 смертность выросла в американском регионе и регионе западной части Тихого океана, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

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Согласно информации ВОЗ, за неделю с 15 по 21 ноября зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6% во всем мире. При этом Европа стала единственным регионом, в котором зафиксировали рост заболеваемости (на 11%). В остальных частях света заболеваемость упала или сохранилась на прежнем уровне. Наибольшее снижение выявили в Юго-Восточной Азии (на 11%) и в Восточном Средиземноморье (на 9%). Всего по всему миру за неделю было зафиксировано почти 3,6 млн новых случаев заболевания.

Число смертей от заболевания в мире также увеличилось на 6% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Наибольший рост смертности зафиксировали в регионе западной части Тихого океана (на 29%) и в американском регионе (на 19%). Наибольшее уменьшение смертности выявили в Африке (на 30%) и в Юго-Восточной Азии (на 19%).

Всего за неделю было зафиксировано около 51 тыс. вызванных COVID-19 смертей по всему миру. За весь период пандемии в мире было выявлено более 258,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,1 млн смертей от последствий заражения.

Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 ВОЗ

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