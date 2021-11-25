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Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности

Генпрокурор нашел достаточно оснований для привлечения Рашкина к уголовной ответственности
Депутат Валерий Рашкин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в вопросе возбуждения уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина по статье о незаконной охоте его чистосердечное признание не имеет значения.

"Для постановки вопроса об уголовной ответственности Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований", - констатировал он, напомнив, что обстоятельства подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, показаниями свидетелей.

Как отметил генпрокурор, обращаясь к парламентариям с просьбой о лишении депутата-коммуниста неприкосновенности, "полученные доказательства прямо указывают на совершение Рашкиным преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба)".

Краснов добавил, что "Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком".

Это, по мнению главы надзорного ведомства, необходимо учитывать при возможном избрании депутату меры пресечения.

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Касаясь обстоятельств дела, Краснов подчеркнул, что Рашкин, будучи охотником с более чем двадцатилетним стажем, не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. "Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми ему лицами на совершение незаконной охоты", - отметил генпрокурор.

Выследив дикого лося, депутат произвел выстрел из принадлежащего ему карабина "Браунинг", убил животное и, таким образом, совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. рублей, уточнил Краснов.

В четверг Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте и в связи с отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Генпрокурор напомнил о "неуклюжих попытках (Рашкина) ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного".

Он добавил при этом: "Мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. Брать на себя ответственность за все последствия свих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств".

Игорь Краснов Генпрокуратура Госдума Валерий Рашкин

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