Во фракции КПРФ не намерены соглашаться на привлечение Рашкина к уголовной ответственности

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ могла бы отказаться от снятия неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина, и таким образом помиловать его, заявил первый зампредседателя комитета нижней палаты по госстроительству Юрий Синельщиков; он также заявил, что думская фракция КПРФ не даст согласия на привлечения Рашкина к уголовной ответственности.

"Дума, даже придя к выводу о наличии состава преступления, могла бы проявить милосердие и простить Рашкина, не давая согласия на привлечение его к уголовной ответственности", - сказал журналистам в четверг Синельщиков.

Кроме того, по его мнению, "совсем не обязательно давать согласие на возбуждение уголовных дел, следователи могут продолжать и без такого согласия продолжать расследование". "Но закончив расследование с новыми материалами, пусть (Генпрокуратура - ИФ) приходит в Думу. Мы еще раз можем рассмотреть все это и решить вопрос, давать ли согласия на привлечения его к ответственности уголовной или нет", - сказал Синельщиков.

Он отметил, что фракция КПРФ "не даст согласия на привлечение Рашкина к уголовной ответственности, потому что по данному составу преступления уголовная ответственность может наступать только при наличии умышленной формы вины, а такой вины здесь у Рашкина нет".

Обыски

Синельщиков выразил опасения фракции, что разрешение на проведение следственных действий в отношении Рашкина может повлечь обыски в служебных посещениях КПРФ. Он сообщил, что в рамках уголовного дела "собираются что-то искать в служебных помещениях, в которых Рашкин размещался, а это Госдума, все московские партийные организации, Центральный комитет партии".

По мнению Синельщикова, Госдуме надлежит отказать Генпрокуратуре "в производстве обысков, так как недостаточно данных, и непонятно, что собираются искать".

Кроме того, в КПРФ не согласны на такую меру в отношении Рашкина как запрет определенных действий, "потому что это есть способ нейтрализовать Рашкина". Запрашиваемая Генпрокуратурой мера подразумевает "запрет появляться в каких-то местах, запрет разговаривать по телефону, запрет с кем-либо общаться и так далее".

"Глубоко убежден, что дача согласия на привлечение Рашкина к уголовной ответственности повлечет за собой обвинительный приговор, который, конечно же, состоится", - сказал Синельщиков.

Госдума на заседании в четверг рассмотрит представление Генпрокурора о снятии неприкосновенности с Рашкина. Инцидент с убийством лося произошел в ночь на 29 октября в лесу в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Рашкин в видеообращении признал, что стрелял в лося.

В Госдуму направлено обращение генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина. Депутат настаивает, что стал жертвой стечения обстоятельств. Он заявлял о готовности давать показания и сотрудничать со следствием.