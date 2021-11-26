Шесть тел погибших подняты на поверхность из шахты в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тела шести погибших в шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале главы Кузбасса Сергея Цивилева.

"Всего на данный момент спасатели смогли достать на поверхность шесть тел: трех горняков (двое из них опознаны) и трех спасателей (их имена известны)", - говорится в сообщении.

Ранее власти Кузбасса подтвердили гибель 52 человек в результате ЧП 25 ноября на шахте "Листвяжная". Предварительная причина аварии - взрыв метано-воздушной смеси.

В больницах до сих пор находится 38 шахтеров, а также 11 горноспасателей (1 - черепно-мозговая травма, 10 - отравление).

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.