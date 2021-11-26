РФПИ заявил, что "Спутник V" можно быстро адаптировать под новый вариант COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" при необходимости может быть быстро адаптирована под новый вариант коронавируса COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Новый вариант, конечно, должен быть изучен, и нам надо увидеть, насколько эффективны существующие вакцины по отношению к новому варианту. Но в то же время мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту в случае необходимости. Поэтому определенно "Спутник", мы уверены, до сих пор самая эффективная вакцина против различных мутаций. И мы должны проверить новый вариант так же, как это должны сделать и другие производители вакцин", - сказал Дмитриев на канале RT News в пятницу.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32, что, по словам вирусологов, представляет собой серьезную проблему.

Дмитриев пообещал также, что РФПИ вскоре представит новые результаты исследований, которые показывают "отличную эффективность" "Спутника V" против "дельта"-варианта COVID-19.

"Спутник V" является основным препаратом для массовой вакцинации в РФ, начавшейся 18 января. Он зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Соединенное Королевство из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Кроме того, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет накануне объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих стран запретят въезд в Израиль, а израильским туристам, вернувшимся из этих государств, нужно будет на неделю уходить на изоляцию даже в том случае, если они полностью вакцинированы.