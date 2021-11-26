ЕК предложила странам ЕС приостановить авиасообщение с югом Африки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Европейская Комиссия (ЕК), как и ожидалось, предложила странам Евросоюза временно прервать авиасообщение с рядом стран юга Африки из-за возникновения там нового штамма коронавируса COVID-19, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы знаем, что мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, что он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы мы все в Европе действовали очень быстро, решительно и единым фронтом. Еврокомиссия сегодня предложила странам-членам задействовать опцию экстренного разрыва авиасообщения со странами юга Африки и другими странами, чтобы ограничить распространение новой мутации", - сказала она журналистам в Брюсселе.

"Все авиаперелеты в эти страны должны быть приостановлены. Они должны быть приостановлены до тех пор, пока у нас не появится ясное понимание опасности, которую представляет этот новый вариант. Возвращающиеся из этих регионов путешественники должны будут соблюдать строгие правила карантина", - добавила фон дер Ляйен.

Она рассказала, что в пятницу обсудила информацию о новом штамме с учеными и с производителями вакцины, и они "полностью поддержали эти меры безопасности, направленные на то, чтобы предотвратить распространение штамма, вызывающего обеспокоенность, по всему миру".

Фон дер Ляйен вновь призвала европейцев, которые не сделали прививку от коронавируса, сделать это как можно скорее.

Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

Новый вариант имеет 32 мутации. Вирусологи отмечают, что большое количество мутаций вируса – "это серьезная проблема".