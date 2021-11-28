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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России коронавирус диагностировали еще у 33,5 тыс. человек

В России коронавирус диагностировали еще у 33,5 тыс. человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 548 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 продолжает постепенно снижаться, что особенно заметно по Москве: здесь выявили 3 086 новых случаев, накануне в субботу сообщалось о 3 430 заболевших. В Петербурге после периода сокращения заболеваемости в воскресенье отмечается небольшой рост - 2 072 случая, тогда как 27 ноября было выявлено 1 879. Аналогичная ситуация в Московской области - 2 046 заболевших (1 867 в субботу, 27 ноября).

Еще 974 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 754 - в Воронежской области, 719 - в Нижегородской области, 716 - в Свердловской области, 701 - в Красноярском крае, 693 - в Пермском крае, 677 - в Краснодарском крае, 669 - в Башкирии, 654 - в Ростовской области, 653 - в Челябинской области, 618 - в Саратовской области, 602 - в Иркутской области, 587 - в Омской области, 581 - в Хабаровском крае, 527 - в Алтайском крае, 513 - в Крыму, 489 - в Ставропольском крае, 465 - в Ульяновской области, по 455 - в Волгоградской области, Приморском крае. 409 - в Архангельской области, 400 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 224 пациента, больше всего скончавшихся в столице - 95, в Санкт-Петербурге - 68, в Московской области - 61.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 570 тыс. 373 случая коронавирусной инфекции, 272 755 умерших и 8 млн 268 тыс. 111 выписанных, в том числе 30 646 выписаны за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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коронавирус

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