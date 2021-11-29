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Новый очаг COVID-19 обнаружили в Китае на границе с Россией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье в Китае был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 - в городском округе Хулунбуире северного автономного района КНР Внутренняя Монголия и один - в юго-западной провинции Юньнань, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

На территории Хулунбуира находится пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск, играющий важную роль в региональном сотрудничестве двух стран и российско-китайском торговом обмене.

В минувшие выходные власти Хулунбуира ввели жесткие меры ограничений: жителям запрещено покидать город, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты рынки и развлекательные заведения, рестораны, ограничено проведение массовых мероприятий.

Ранее эпицентром распространения вируса внутри страны являлся город Далянь северо-восточной провинции Ляонин, где рост числа заболеваний с середины ноября удалось предотвратить, благодаря мерам локдауа.

Всего в материковом Китае за время пандемии зарегистрировано 98 672 случая заражения коронавирусом, 4 636 летальных исходов. Полностью излечились и выписаны из лечебных учреждений 93 249 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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