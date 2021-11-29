Путин побеседовал по телефону с президентом ЦАР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с наступающим национальным праздником 1 декабря - Днем провозглашения республики, сообщила пресс-служба Кремля.

Туадера, в свою очередь, поблагодарил Путина "за разноплановую поддержку", которую Россия оказывает ЦАР.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", - сообщили в Кремле.

Президенты также договорились продолжить политический диалог и контакты на различных уровнях.

В середине ноября российский Минфин сообщил, что Россия, как нынешний председатель Кимберлийского процесса, добилась решения о том, что в 2022 году в Центральноафриканскую Республику направится обзорная миссия для оценки соответствия требованиям по легализации оборота алмазов этой страны. Речь идет об алмазах, добытых на территориях, откуда пока запрещен их экспорт.

С весны 2018 года в ЦАР находятся российские военные и гражданские инструкторы, отправленные туда по просьбе Банги. Эта миссия не раз расширялась. Также Россия помогает властям ЦАР оружием.