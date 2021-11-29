Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин побеседовал по телефону с президентом ЦАР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с наступающим национальным праздником 1 декабря - Днем провозглашения республики, сообщила пресс-служба Кремля.

Убийство российских журналистов в ЦАР

Туадера, в свою очередь, поблагодарил Путина "за разноплановую поддержку", которую Россия оказывает ЦАР.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", - сообщили в Кремле.

Президенты также договорились продолжить политический диалог и контакты на различных уровнях.

В середине ноября российский Минфин сообщил, что Россия, как нынешний председатель Кимберлийского процесса, добилась решения о том, что в 2022 году в Центральноафриканскую Республику направится обзорная миссия для оценки соответствия требованиям по легализации оборота алмазов этой страны. Речь идет об алмазах, добытых на территориях, откуда пока запрещен их экспорт.

С весны 2018 года в ЦАР находятся российские военные и гражданские инструкторы, отправленные туда по просьбе Банги. Эта миссия не раз расширялась. Также Россия помогает властям ЦАР оружием.

ЦАР Фостен-Арканж Туадера Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

"АвтоВАЗ" продлил простой на сборке Lada Granta до начала декабря

МИД РФ заявил, что замминистра не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

Песков опроверг планы свести к минимуму использование термина QR-код

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" на дальность более 400 км

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });