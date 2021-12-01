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В Минюсте назвали слухами возможный перевод ФСИН в ведение МВД

В Минюсте назвали слухами возможный перевод ФСИН в ведение МВД
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов опроверг слухи о возможном переводе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из ведения Минюста.

"Давайте слухи все оставим в телеграм-каналах. А будем все-таки работать и ориентироваться на текущее законодательство", - сказал Вуколов в интервью "Интерфаксу". Так он ответил на вопрос о якобы существующих планах передать тюремное ведомство под контроль МВД.

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"Уголовно-исполнительная система передана в Минюст указом президента в 1998 году. Это в полной мере соответствует Европейским пенитенциарным правилам, согласно которым пенитенциарные учреждения должны находиться в ведении гражданских властей, то есть не относящихся ни к военным, ни к правоохранительным, ни к следственным органам", - сказал Вуколов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможном переводе ФСИН под эгиду МВД. Эти слухи усилились с назначением на должность директора ФСИН бывшего замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

Полный текст интервью Вуколова будет размещен на сайте "Интерфакса".

МВД РФ ФСИН

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