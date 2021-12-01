Что произошло за день: среда, 1 декабря

Пресс-конференция Путина без открытой аккредитации, погашение "Роснано" облигаций без госгарантий, столкновения на границе Афганистана и Ирана

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Роснано" погасило облигации без госгарантий на 4,5 млрд руб. Сумма выплаты по купону, исходя из ставки 9,1% годовых, составляет около 0,2 млрд руб. Именно за судьбой этого выпуска следил рынок после объявления "Роснано" о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций.

- Владимир Путин заявил о необходимости юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрядить обстановку может только взаимоуважительный разговор, и призвал Запад воспринимать слова Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия как предостережение. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что в НАТО готовы принимать меры против России в случае агрессии в отношении Украины, а США могут ввести новые экономические санкции.

- Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России. Полосу 4400-4990 МГц получило ООО "Новые цифровые решения" - совместное предприятие "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома". Сейчас диапазон используется ФСО, Росавиацией, Минобороны и "Роскосмосом".

- Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в Манеже 23 декабря. Свободной аккредитации журналистов не будет: Кремль сам отберет участников - всего 500 человек. Журналисты должны будут перед мероприятием сдать три теста на коронавирус.

- В России за сутки коронавирус подтвердился еще у 32 837 человек. Умерли за сутки 1 226 пациентов.

- Не менее 23 стран обнаружили у себя случаи заболевания "омикроном". В ВОЗ ожидают дальнейшего распространения нового варианта коронавируса. Между тем ретроспективная проверка образцов показала, что в Нигерии "омикрон" появился еще в октябре.

- В Минюсте назвали слухами возможный перевод ФСИН в ведение МВД. Зам главы Минюста РФ Всеволод Вуколов отметил в интервью "Интерфаксу", что передача службы в ведение министерства в 1998 году соответствует Европейским пенитенциарным правилам.

- Произошли боестолкновения между талибами (террористическое движение запрещено в РФ) и иранскими пограничниками. Агентство Aamaj News сообщило о захвате талибами нескольких иранских КПП, однако иранские власти эту информацию опровергли.

- Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов. Он продолжит работать в Центре подготовки космонавтов. Скрипочка был зачислен в отряд в 1997 году и принял участие в трех космических полетах.