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Прилет семи рейсов задержали в аэропорт Владивостока из-за непогоды

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Семь рейсов задерживаются с прибытием в аэропорт Владивостока, еще три отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта Владивосток.

Кроме того, отменен вылет трех рейсов в Кавалерово, Терней и Дальнегорск. Задерживается вылет трех рейсов в Иркутск, Москву и Нерюнгри.

В пресс-службе аэропорта Владивосток отметили, что задерживается прибытие самолетов, соответственно, задерживается и вылет, в связи с погодными условиями.

"Взлетно-посадочная полоса очищается, наша техника убирает снег. Мы встречаем самолеты с опозданием. Когда будет очищена полоса, пока неизвестно, все работает в бесперебойном режиме", - добавила представитель пресс-службы аэропорта.

Как сообщалось, ранее Дальневосточная транспортная прокуратура начала проводить проверку по поводу задержек рейсов в аэропорту Владивостока. По имеющимся данным, 1 декабря задерживалось прибытие и отправление 18 рейсов. Специалисты также оценят, как оператор аэродрома обеспечивает бесперебойного обслуживания воздушных судов и соблюдают ли авиакомпании права пассажиров.

Примгидромет 1 декабря сообщил о рекордной скорости ветра, зафиксированной во время циклона во Владивостоке. В Приморском крае прошли сильные осадки, преимущественно в виде снега. За время непогоды во многих районах выпала месячная норма осадков. Больше всего отмечено в селе Хороль - 130% от месячной нормы, в селе Ольга - 126%, в селе Барабаш - 121%.

Во Владивостоке выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы.

Владивосток

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