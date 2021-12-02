Задержанные украинские шпионы дали признательные показания

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Разоблаченные ФСБ РФ агенты украинских разведслужб дают признательные показания, следует из распространенного в четверг видео российской спецслужбы.

Задержанный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Коваль сообщил на видео, что был завербован вместе со своим отцом и получил задание "в городах России сфотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты, теплоэлектростанцию".

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Александр Цилык признался, что готовил теракт.

"Я Цилык Александр Викторович в мае 2021 был завербован сотрудником Главного управления разведки (...), который обучал меня работе с тайниками со спецсвязью. 11 октября незаконно пересек государственную границу РФ", - сказал задержанный.

Он заявил, что получил задание от сотрудника ГУР "совершить террористической акт на территории РФ с помощью ранее заложенных двух взрывных устройств".

Осужденный на 6,5 лет сотрудник украинской разведки Сергей Швиденко рассказал, как формировалась диверсионная группа, отправленная в 2016 году в Крым.

В частности, он сообщил, что в случае совершения диверсии могла быть на некоторое время выведена из строя связь Черноморского флота.

"Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны. (...) На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота", - сказал задержанный.

О задержании Игоря Коваля и его отца Зиновия, а также Александр Цилыка ранее в четверг сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЦОС также объявил, что ФСБ получила данные, подтверждающие террористическую угрозу объектам в РФ со стороны украинской военной разведки.