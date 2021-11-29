Суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за отказ удалять контент

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд по Таганскому району оштрафовал Google еще в общей сложности на 3 млн рублей за два случая отказа удалить запрещенный в России контент, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

С начала года компания оштрафована в большей сложности более чем на 40 млн рублей.

Роскомнадзор с 11 февраля составляет административные протоколы в отношении разных российских и иностранных интернет-компаний за то, что они по требованию ведомства вовремя не удаляют контент, запрещенный в России по закону. Им вменяют ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством).

Первые претензии ведомства были связаны с призывами к детям приходить на несогласованные уличные акции. Роскомнадзор также сообщал, что добивается удаления или блокировки контента с детской порнографией, информацией о наркотиках и о способах совершить самоубийство.

По таким протоколам суды уже не раз назначали штрафы компаниям Google, Telegram, Facebook (Meta), Twitter и TikTok. Также компании штрафуют за отказ перенести данные российских пользователей на территории России.