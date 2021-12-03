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На Сахалине открыли закрытые из-за метели автодороги

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Проезд по всем автодорогам Сахалина открыт после циклона, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"По состоянию на утро 3 декабря проезд по всем дорогам области осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, нарушенное циклоном, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

Как сообщалось, Сахалинская область находилась под влиянием очередного циклона, который 1 декабря принес дожди и ураганный ветер, 2 декабря дожди сменились на снегопады и метели. Без электричества оказались 15 населенных пунктов на Сахалине, из-за метели были закрыты дороги на севере и западном побережье острова.

Сахалин Сахалинэнерго

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