На Сахалине открыли закрытые из-за метели автодороги

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Проезд по всем автодорогам Сахалина открыт после циклона, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС региона.

"По состоянию на утро 3 декабря проезд по всем дорогам области осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, нарушенное циклоном, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

Как сообщалось, Сахалинская область находилась под влиянием очередного циклона, который 1 декабря принес дожди и ураганный ветер, 2 декабря дожди сменились на снегопады и метели. Без электричества оказались 15 населенных пунктов на Сахалине, из-за метели были закрыты дороги на севере и западном побережье острова.