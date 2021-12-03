Путин обсудил с Памфиловой коррективы в закон об иноагентах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой обсудил тему необходимости доработки закона об иностранных агентах.

"Я знаю Вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом", - сказал Путин.

Памфилова согласилась с тезисами президента. "Да, Вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный...и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает", - сказала Памфилова.

Закон, подчеркнул в свою очередь президент, должен отвечать "тем целям, ради которых он принят", и не должен нарушать "права граждан".

Говоря о признанных иностранными агентами, Памфилова в ходе встречи подчеркнула, что в ходе прошедших выборов "вообще никто из них не был поражен в правах".

"В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали (в выборах - ИФ) наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие - и наблюдали, и освещали - в соответствии со всеми законами, которые действуют, - так же, как и все остальные", - сказала Памфилова.