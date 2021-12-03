Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин обсудил с Памфиловой коррективы в закон об иноагентах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой обсудил тему необходимости доработки закона об иностранных агентах.

"Я знаю Вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом", - сказал Путин.

Памфилова согласилась с тезисами президента. "Да, Вы правы. Там надо его упорядочить, чтобы он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный...и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает", - сказала Памфилова.

Закон, подчеркнул в свою очередь президент, должен отвечать "тем целям, ради которых он принят", и не должен нарушать "права граждан".

Говоря о признанных иностранными агентами, Памфилова в ходе встречи подчеркнула, что в ходе прошедших выборов "вообще никто из них не был поражен в правах".

"В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали (в выборах - ИФ) наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие - и наблюдали, и освещали - в соответствии со всеми законами, которые действуют, - так же, как и все остальные", - сказала Памфилова.

Владимир Путин ЦИК Элла Памфилова

Новости по теме

Новости

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Кремле заявили, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны

Путин из-за "омикрона" поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Сайт Etsy разблокирован в России

Сайт Etsy разблокирован в России

Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });