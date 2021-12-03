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Сергей Боярский возглавил петербургское отделение "Единой России"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Боярский сменил бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова на посту главы регионального отделения "Единой России", сообщила пресс-служба партии.

Кандидатуру Боярского президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Боярский назначен врио секретаря отделения, он будет наделен полномочиями на ближайшей региональной партийной конференции.

Через пресс-службу он пообещал постараться сохранить все самое лучше, созданное партией за 20 лет ее существования, и обеспечить преемственность.

"Партия шагает в ногу со временем и состоит в первую очередь из людей, а не чиновников. Мы должны стать ещё более открытыми, современными и полезными, и тогда, я уверен, жители Петербурга ответят нам взаимностью", - сказал он.

В пресс-службе регионального отделения "Интерфаксу" уточнили, что дата конференции пока не назначена, но ее должны провести до 31 января 2022 года.

С 2012 года секретарем регионального отделения "Единой России" был Вячеслав Макаров, который параллельно - с 2011 года - два срока подряд председательствовал в петербургском Заксобрании. В 2021 году Макаров, ранее заявлявший о планах вновь баллотироваться в Закс, передумал, снялся с региональных праймериз и в итоге избрался в Госдуму.

Сергей Боярский Госдума Единая Россия Петербург Вячеслав Макаров Дмитрий Медведев

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