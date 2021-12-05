Выжившего при обрушении здания в Туве рабочего передали медикам

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавший при обрушении неэксплуатируемого здания на территории горно-обогатительного комбината Туваасбест извлечен из-под обломков и передан медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В 21:30 пострадавший извлечён, передан медикам", - отметили в МЧС.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы по разбору завалов и извлечению второго рабочего продолжались более 9 часов. На месте происшествия работали 44 человека и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что второй пострадавший при обрушении здания комбината "Туваасбест" в Туве найден живым и спасатели пытаются до него добраться. По данным МЧС, обрушилось около 80% здания, демонтажем которого занимались пострадавшие, один из которых погиб.