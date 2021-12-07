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Противники QR-кодов в Татарстане пришли в Верховный суд в полосатых робах

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать коллективный иск татарстанцев, оспаривающих постановление кабмина региона об ограничительных мерах и введении QR-кодов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседание истцы пришли в полосатых робах. "Она полосатая, потому что я ощущаю себя как в концлагере", - пояснила одна из истиц перед началом судебного заседания.

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В свою очередь судья запретил им находиться в зале в такой одежде. Он потребовал "снять эти карнавальные костюмы" или покинуть слушания. Истцы предпочли переодеться, и процесс продолжился.

Ранее сообщалось, что с 11 октября в Татарстане посещение кафе, ресторанов, спортзалов и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кодов, которые выдаются прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания.

Позже была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе людей старше 60 лет. А с 22 ноября QR-код необходим для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в Татарстане.

Татарстан Казань

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