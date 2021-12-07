Генпрокуратура и МГИМО договорились о взаимодействии на международной арене

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов заключили соглашение о взаимодействии двух организаций, в соответствии с которым выпускники МГИМО смогут пойти работать в прокуратуру для защиты интересов государства на международной арене, в том числе в ЕСПЧ.

О соглашении сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На церемонии Краснов напомнил, что между Генпрокуратурой и МГИМО сложились "давние тесные связи, которые продолжают развиваться". Теперь, когда Генпрокуратура начинает представлять интересы России в ЕСПЧ, сотрудничество с МГИМО может углубиться, добавил он.

Соглашение направлено на "взаимовыгодное сотрудничество в подготовке сравнительно-правовых исследований, организации и проведении практики студентов МГИМО, в частности, для решения вопроса об их возможном трудоустройстве в органы прокуратуры", добавили в пресс-службе.

Исполнение соглашения поможет повысить "эффективность надзорной деятельности на международно-правовом направлении" и укрепить авторитет России в мире.