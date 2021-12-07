Законопроект о штрафах за разливы нефти прошел II чтение

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуме принят во втором чтении законопроект № 376543-7 о штрафах за нарушения мер по профилактике разливов нефти и нефтепродуктов, документ проходил согласование дольше трех лет.

Законопроект вводит в КоАП новую статью (8.50) о санкциях за непредставление планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также за неисполнение обязанностей создать систему оповещения о разливах; отказ подтвердить финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных ликвидационным планом. В ней будет прописан штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для ИП - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются.

Отсутствие оповещения о факте разлива нефти и нефтепродуктов предполагает штраф для должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для компаний - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для должностных лиц увеличиваются до 100 тысяч рублей максимум, для ИП - до 200 тысяч рублей, либо их работа останавливается на срок до 90 суток, штрафы для компаний увеличиваются до 1 млн рублей, либо их работа также может быть приостановлена на три месяца.

Правительство внесло эти поправки в Думу в январе 2018 года, с тех пор их согласовывали.

"Нам надо внимательно этот закон посмотреть, вот он был внесен в 2018 году, и если бы он уже был законом, то тех экологических проблем не было бы, которые сейчас возникают", - отмечал ранее председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Проблеме разливов нефти стали уделять больше внимания после аварии в мае 2020 году на ТЭЦ-3 "Норникеля", которую МЧС признало крупнейшей в мире утечкой дизтоплива за последние десятилетия. Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" рекордную компенсацию ущерба природе - 147,8 млрд рублей.

Сейчас ответственность за невыполнение правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрена статьей 20.6 КоАП. Максимальный штраф для должностных лиц составляет до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 200 тысяч рублей.