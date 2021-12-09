Стоимость пуска "Союза-5" с "Морского старта" составит до $57 млн с разгонным блоком

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель (РН) "Союз-5МС" для "Морского старта" сможет вывести на переходную орбиту до 7,8 тонн полезной нагрузки, при этом стоимость пуска составит $44-57 млн, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Проект может быть реализован с использованием РН "Союз-5МС", которая создается РКЦ "Прогресс". Это позволит обеспечить, по предварительным оценкам, выведение с экватора на переходную орбиту полезной нагрузки массой до 5 тонн без разгонного блока и до 7,75 тонн с разгонным блоком", - сказал он.

"Стоимость запуска может составить до 44 млн долларов и до 57 млн долларов соответственно. Конечно, показатели будут уточнены при эскизном проектировании, но должны быть сопоставимы по стоимости с запусками "Фалькон-9" Илона Маска", - сказал Ельчанинов.

В июле 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

12 февраля директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по сотрудничеству с Республикой Казахстан Алексей Останин сообщил, что стоимость пуска новой ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" составит $55 млн.

"Отличительными особенностями нового комплекса являются его экологичность (компоненты топлива - кислород и нафтил), повышенная грузоподъемность (17,5 тонны на опорную орбиту), рыночная привлекательность (стоимость пуска в пределах 50-55 млн долларов), головной обтекатель диаметром 5,2 метра", - сказал Останин в интервью корпоративной газете "Космодромы России" (выпускается АО "ЦЭНКИ").

В 2019 году в презентации "Роскосмоса", посвящённой реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек", указывалось, что данный проект обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 млн долларов.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.