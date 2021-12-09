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СКР устанавливает новые эпизоды в деле экс-главы УГИБДД Ставрополья

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают новые эпизоды по уголовному делу обвиняемого в коррупции бывшего начальника управления ГИБДД Ставрополя Алексея Сафонова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета, отвечая на вопрос агентства.

"Сведения о завершении расследования не соответствуют действительности, предварительное следствие не окончено. На сегодняшний день ведется работа по установлению дополнительных эпизодов и всех причастных", - сказали "Интерфаксу" в СКР.

Ранее в СМИ прозвучала информация о завершении расследования по делу.

"Следователям еще предстоит провести большой объем следственных действий для проверки поступающих оперативных данных", - заявили в СКР.

В ведомстве напомнили, что расследование в отношении полковника Сафонова и его соучастников ведется главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей. Ессентукский горсуд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Алексей Сафонов ГИБДД СКР Ставропольский край

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