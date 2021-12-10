Разработчик "ЭпиВакКороны" заявил, что она будет эффективна против "омикрона"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина "ЭпиВакКорона" будет эффективна против "омикрон"-штамма коронавируса, на практике это проверят в ближайшее время, сообщил гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Те пептиды, которые входят в состав вакцины, они устойчивы против актуальных вариантов (коронавируса) и эффективны (...) Аналогичные результаты мы ожидаем против штамма "омикрон", на практике проверим это в самое ближайшее время", - сказал Максютов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

Также Максютов сообщил, что в начале недели в центре "Вектор" были отсеквенированы геномы нового штамма, что позволяет в ближайшее время перейти к его изучению.

Накануне Максютов сообщил, что к середине января 2022 года научный центр "Вектор" Роспотребнадзора намерен получить ответ о том, эффективна ли вакцина "ЭпиВакКорона" против нового штамма коронавируса "омикрон" у животных. По его словам, на весь процесс с момента принятия решения об иммунизации животных требуется 1,5 месяца.

В четверг он сообщил "Интерфаксу", что центр "Вектор" изучает полученные клинические образцы с "омикрон"-штаммом, на полное исследование нового варианта COVID-19 потребуется два месяца. Он также сообщил, что вакцину "ЭпиВакКорона" не собираются модернизировать под новые штаммы коронавируса.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. С 3 декабря коронавирус или признаки данного заболевания были диагностированы у 28 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.